Подсчитан доход России из-за роста цен на нефть и газ

Доходы отечественного бюджета из-за экспорта энергоресурсов в 2021 году могут повыситься почти на 70% или на 50 миллиардов долларов в сравнении с 2020 годом на фоне высоких цен на газ и нефть.
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