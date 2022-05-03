В Киеве опасаются захвата украинских территорий Венгрией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине, пишет во вторник, 3 мая, местная пресса.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Венгрия намеревалась захватить часть территории соседней страны после начала российской специальной операции на Украине, пишет во вторник, 3 мая, местная пресса.
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