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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Застрявшие в Сети"

Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Застрявшие в Сети"

Жизнь в век гаджетов и интернета. Проще - не значит безопаснее. Чем так соблазняет бесконечный поток информации, как не попасть в социальные сети и не стать придатком к собственному смартфону, об этом смотрите специальный репортаж Артема Константинова "Застрявшие в Сети" в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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