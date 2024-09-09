Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Застрявшие в Сети"

Жизнь в век гаджетов и интернета. Проще - не значит безопаснее. Чем так соблазняет бесконечный поток информации, как не попасть в социальные сети и не стать придатком к собственному смартфону, об этом смотрите специальный репортаж Артема Константинова "Застрявшие в Сети" в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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