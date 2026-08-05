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SPLETNIK

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"Тебе тяжело на фоне идеальной сестры". Ксению Бородину раскритиковали за обращение к младшей дочери

"Тебе тяжело на фоне идеальной сестры". Ксению Бородину раскритиковали за обращение к младшей дочери

Ксению Бородину раскритиковали в сети после неоднозначного поста в поддержку младшей дочери Теоны.Недавно 43-летняя телеведущая вместе с дочерьми Марусей и Теоной посетила премьеру комедии "За любовь", в которой исполнила главную роль.

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