"Тебе тяжело на фоне идеальной сестры". Ксению Бородину раскритиковали за обращение к младшей дочери

Ксению Бородину раскритиковали в сети после неоднозначного поста в поддержку младшей дочери Теоны.Недавно 43-летняя телеведущая вместе с дочерьми Марусей и Теоной посетила премьеру комедии "За любовь", в которой исполнила главную роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии