Когда заходит речь о панорамном остеклении террасы, большинство обсуждений начинается с цвета. Архитектор показывает тёмно-серый вариант, дизайнер настаивает на текстуре дерева, а менеджер уверяет, что алюминий можно покрасить во что угодно.