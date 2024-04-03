Судом в Республике Татарстан вынесен приговор группе лиц, обогащавшихся путем незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлен 48-летний житель Заинска, занимавшийся под видом законной коммерческой деятельности продажей сведений о физических и юридических лицах, получить которые в открытых источниках законным путем невозможно.
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