Судом в Республике Татарстан вынесен приговор группе лиц, обогащавшихся путем незаконного разглашения сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установлен 48-летний житель Заинска, занимавшийся под видом законной коммерческой деятельности продажей сведений о физических и юридических лицах, получить которые в открытых источниках законным путем невозможно.