Спецпосланник США по Украине Кит Келлогг должен прибыть на Украину в середине февраля — New Voice of Ukraine.
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Спецпосланник США по Украине Кит Келлогг должен прибыть на Украину в середине февраля — New Voice of Ukraine.
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