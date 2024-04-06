Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором

Eduard

Кроме коррупции есть хуже преступлееия,вот такие как Запад творит.Причем Запад и коррупцией занимается,они подкупают кандидатов в Президенты если не сразу перевороты время просто детская шалость.Коррупция соверщают, так что коррупция в наше юудит существовать,пока существует человек!