Global Look Press/Carlos Santiago/Keystone Press Agency Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поручил главе МИД страны Алисии Барсена приостановить дипотношения с Эквадором.
Президент Мексики объявил о приостановке дипотношений с Эквадором
Комментарии
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Eduard
Кроме коррупции есть хуже преступлееия,вот такие как Запад творит.Причем Запад и коррупцией занимается,они подкупают кандидатов в Президенты если не сразу перевороты время просто детская шалость.Коррупция соверщают, так что коррупция в наше юудит существовать,пока существует человек!
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14 час.
Eduard
В мире совсем оборхели,все законы нарушают ,хватаюи за 100 долларов,при этом на Украину миллиарды передают на продолжение войны!
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14 час.
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