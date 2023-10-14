Финляндия рассмотрит запрет сделок с недвижимостью для россиян уже зимой

Однако даже такой запрет предусматривает целый ряд исключений. Правительство Финляндии зимой рассмотрит вопрос о полном запрете сделок с недвижимостью для граждан стран, не входящих в Европейское экономическое пространство, в том числе россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии