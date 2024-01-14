Тренер «Спартака» высказался о связи прихода Ковальчука с серией поражений клуба

Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о версии, согласно которой серия поражений команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связана с приходом форварда Ильи Ковальчука.
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