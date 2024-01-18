«Лейкерс» одержали вторую победу кряду, одолев «Даллас»

«Лейкерс», невзирая на трипл-дабл Дончича, одолел «Даллас». Ранним утром 18 января в Лос-Анджелесе завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс,» принимал «Даллас Маверикс».
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