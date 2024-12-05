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Петербургский дневник

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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об опасности выхода на лед

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об опасности выхода на лед

Он еще слишком тонкий Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале предупредил жителей и гостей города об опасности выхода на лед, который начал появляться на водоемах Северной столицы.

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