Следком: в ночном пожаре в центре Астрахани погибли две пожилые женщины

Одна – в загоревшейся квартире, другая – от угарного газа. В Астрахани проводится проверка по факту гибели двух человек на пожаре Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР процессуальная проверка по факту сегодняшней гибели двух человек на пожаре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии