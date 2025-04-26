Следком: в ночном пожаре в центре Астрахани погибли две пожилые женщины

Одна – в загоревшейся квартире, другая – от угарного газа. В Астрахани проводится проверка по факту гибели двух человек на пожаре Следственным отделом по Кировскому району Астрахани СУ СКР процессуальная проверка по факту сегодняшней гибели двух человек на пожаре.