Работники Коршуновского ГОКа отметили День города

Работники и ветераны ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в Группу «Мечел») приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 59-летию Железногорска-Илимского Праздничная программа для горожан прошла на площади В.
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