«У нас хорошая доказательная база»: стали известны подробности тактики адвокатов в защиту Хованского

Сторона защиты блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, обладает хорошей доказательной базой, заявила в личном Telegram-канале девушка инфлюенсера Мария Нелюбова.
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