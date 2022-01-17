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«У нас хорошая доказательная база»: стали известны подробности тактики адвокатов в защиту Хованского

«У нас хорошая доказательная база»: стали известны подробности тактики адвокатов в защиту Хованского

Сторона защиты блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, обладает хорошей доказательной базой, заявила в личном Telegram-канале девушка инфлюенсера Мария Нелюбова.

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