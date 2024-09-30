«Военная хроника»: в уничтоженном эшелоне ВСУ могло быть до 1300 т боеприпасов

Удар «Искандера» по эшелону ВСУ с боеприпасами в Николаевской области удивителен не только тем, российские беспилотники снова летают в небе над центральным промышленным регионом Украины, но и объёмами поражённого боекомплекта, пишет «Военная хроника».
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