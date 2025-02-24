В Херсонской области сотрудники полиции продолжают разъяснительную работу по профилактике дистанционного мошенничества

В рамках информационной кампании по кибербезопасности сотрудники ГУ МВД России по Херсонской области совместно с представителями отделения по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации провели встречу с руководителями и работниками учреждений Нижнесерогозского муниципального образования, направленную на повышение уровня осведомленности граждан о кибербезопасности.
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