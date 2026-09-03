Минобороны РФ ликвидировало укрепленный район ВСУ в Сумской области

В Сумской области дрон "Скат 350М" обнаружил укрепленный район ВСУ. Артиллеристы из системы "Град" нанесли залповый удар, ликвидируя объекты противника.
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