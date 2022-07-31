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Представитель президента Турции Калын заявил, что первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа

Представитель президента Турции Калын заявил, что первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын днем в воскресенье, 31 июля, заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины в понедельник, 1 августа.

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