Представитель президента Турции Калын заявил, что первый корабль с зерном с Украины могут отправить 1 августа

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын днем в воскресенье, 31 июля, заявил о высокой вероятности того, что первый корабль с зерном покинет территорию Украины в понедельник, 1 августа.
Популярные статьи
- Мурманский губернатор посоветовал сотруднице консульства Норвегии, заявившей о ненависти к русским, «катиться к черту из России»
- О дронах, Чубайсе и сегодняшних волонтёрах: взгляд чайника
- Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации
Свежие комментарии