Украина: Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что все крупные развлекательные и спортивные мероприятия на открытых площадках и в зданиях без укрытий в Киеве будут временно запрещены из-за ухудшения ситуации с безопасностью на фоне участившихся российских атак.
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