Украина: Мэр Киева Виталий Кличко объявил, что все крупные развлекательные и спортивные мероприятия на открытых площадках и в зданиях без укрытий в Киеве будут временно запрещены из-за ухудшения ситуации с безопасностью на фоне участившихся российских атак.