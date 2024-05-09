Медики объяснили, в чем состоит польза ароматерапии

Ароматерапия является прекрасным способом избавиться от большого количества проблем. Данное искусство известно еще с древних времен: люди стали замечать положительное влияние запахов растений и цветов на сознание человека.
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