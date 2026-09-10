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Царьград

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Многочасовые очереди, нехватка топлива и увеличение стоимости. Что с бензином в регионах России

Многочасовые очереди, нехватка топлива и увеличение стоимости. Что с бензином в регионах России

Ситуация с топливом в регионах России остаётся неоднозначной. Водители отмечают очереди на АЗС, лимиты на топливо, а также отсутствие некоторых марок, но точечно.

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