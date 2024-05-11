Гинцбург: побочный эффект вакцины AstraZeneca мог возникнуть от недостатка очистки

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что опасный побочный эффект после прививки вакциной компании AstraZeneca мог быть вызван экономией производителя на дополнительной очистке и фильтрации препарата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии