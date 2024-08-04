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Мареска о «Челси» после 2:4 от «Ман Сити»: «У меня нет сомнений относительно нашего прогресса. Странная игра, пропускать 2 гола в самом начале всегда нехорошо»

Команды провели товарищеский матч в Коламбусе (США).  «У меня нет сомнений относительно нашего прогресса.

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