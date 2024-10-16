Депздрав назвал сроки поставки нового флюорографа в поликлинику Нового Уренгоя

Жители Нового Уренгоя остались без работающих флюорографов. Представители ямальского департамента здравоохранения рассказали, когда решится проблема с аппаратами в поликлиниках города, в telegram-канале «Обращения ЯНАО».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии