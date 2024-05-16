Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской областиУ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты поинтересовались мнением администрации Байдена на происходящее в Харьковской области.