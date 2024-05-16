Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской области Жан-Пьер: Мы предчувствовали наступление русских в Харьковской областиУ пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер журналисты поинтересовались мнением администрации Байдена на происходящее в Харьковской области.
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Неумытый домовёнок Кузя оказывается еще и экстрасенс...
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15 час.
Елена Котенева
Предчувствия ее не обманули!
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15 час.
Александр Котов
почувствуй и
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8 час.
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