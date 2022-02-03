РБК: Совкомбанк в качестве эксперимента перевел часть сотрудников на четырехдневку

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совкомбанк перевел часть работающих удаленно сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, пока эксперимент охватит менее 5% персонала, сообщает РБК.
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