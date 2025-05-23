Автоэксперт Крюков объяснил, какие предметы нельзя оставлять в машине летом

Высокая температура внутри автомобиля представляет серьёзную опасность для электроники. Даже кратковременная стоянка под прямыми солнечными лучами может привести к значительному повышению температуры в салоне — до +60… +70°C.
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