В Смоленске закончили реконструкцию Верхне-Ясенного водозабора

Подробности завершения масштабного проекта и срок завершения пусконаладочных работ уточнили в мэрии Смоленска Реконструкция Верхне-Ясенного водозабора, стартовавшая весной 2023-го, завершилась в Смоленске, сообщили в горадминистрации.
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