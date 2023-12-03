На проспект Революции вернут Михайловские часы

Так называемые Михайловские часы украшали центр Воронежа ещё в конце XIX века. В 1897 году они были установлены на улице Большой Дворянской у дома, в котором располагался магазин часов и ювелирных изделий купца Николая Михайлова (современный адрес – проспект Революции, 47).