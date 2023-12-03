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Газета Коммуна

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На проспект Революции вернут Михайловские часы

На проспект Революции вернут Михайловские часы

Так называемые Михайловские часы украшали центр Воронежа ещё в конце XIX века. В 1897 году они были установлены на улице Большой Дворянской у дома, в котором располагался магазин часов и ювелирных изделий купца Николая Михайлова (современный адрес – проспект Революции, 47).

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