8 головоломок для тех, кто любит испытать свою сообразительность

А вы любите бросать себе вызов? Если вы пока не решаетесь на что-то более серьезное и глобальное, предлагаем начать с малого - с небольших вызовов своей внимательности и сообразительности, способностям своего мозга, если хотите.
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