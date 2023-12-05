Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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8 головоломок для тех, кто любит испытать свою сообразительность

8 головоломок для тех, кто любит испытать свою сообразительность

А вы любите бросать себе вызов? Если вы пока не решаетесь на что-то более серьезное и глобальное, предлагаем начать с малого - с небольших вызовов своей внимательности и сообразительности, способностям своего мозга, если хотите.

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