Юрист предупредил российских автомобилистов о недопустимости одной ленты в машине

Антистатические ленты не приносят никакого вреда, однако за их использование можно получить штраф. Решение наказывать за наличие заземляющего устройства на машине несправедливо, выразил мнение заслуженный юрист России Иван Соловьев, пишет агентство «Прайм».
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