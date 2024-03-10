«Незамедлительно удовлетворить просьбу Украины»: немецкая оппозиции выдвинула ультиматум властям

Попытки внутригермансих и внешнеполитических сил заставить правительство Федеративной Республики дать зеленый свет поставкам на Украину крылатых ракет «Таурус» (в переводе с латыни — «бык», «телец»), все больше напоминает русскую сказку про белого бычка.