Теперь студенты заживут. В России предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума

Alex Nемо

Вот прям даже не понятно становится. У нас стипендии в первый семестр устанавливались в 40р (менее 30% от средней зарплаты служащих) , ну а потом уже по успеваемости. Могли и вовсе лишить. Сами платили за общагу, одевались. Хватало на погулять, выпить, ну и иногда на закуску. Работали по ночам на вокзалах, а кому везло еще и в магазинах в качестве грузчиков. И вот по странному стечению обстоятельств в таких нечеловеческих условиях получали, в большинстве своём, высококлассное образование, обучались заочно или вечерним образом в аспирантурах и защищали кандидатские и даже докторские. Да еще и работали на заводах по специальностям одновременно! А сейчас видите-ли работать грузчиками студентам стало западло. Это вообще кто из них вырастет?