В России предложили увеличить стипендии и сделать минимальные выплаты студентам не ниже прожиточного минимума.
Теперь студенты заживут. В России предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума
Комментарии
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АндрейБорков
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19 час.
Alex Nемо
Вот прям даже не понятно становится. У нас стипендии в первый семестр устанавливались в 40р (менее 30% от средней зарплаты служащих) , ну а потом уже по успеваемости. Могли и вовсе лишить. Сами платили за общагу, одевались. Хватало на погулять, выпить, ну и иногда на закуску. Работали по ночам на вокзалах, а кому везло еще и в магазинах в качестве грузчиков. И вот по странному стечению обстоятельств в таких нечеловеческих условиях получали, в большинстве своём, высококлассное образование, обучались заочно или вечерним образом в аспирантурах и защищали кандидатские и даже докторские. Да еще и работали на заводах по специальностям одновременно! А сейчас видите-ли работать грузчиками студентам стало западло. Это вообще кто из них вырастет?
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19 час.
Sergiy Che
Зачем им грузчиком сраку рвать и грыжи позвоночные получать, когда они сидя в тепле на компутере в какой-нить ITшной компании заработают больше такого "дохтура наук" как Alex Nемо... 😆
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8 час.
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