Минск: Праздник "Купалье" в Александрии встречает гостей

Когда многоцветье щедрого лета достигает в Беларуси своего горизонта, на берегах полноводного Днепра в Могилевской области по заведенной традиции со всей щедростью национальной души свои огни зажигает фестиваль "Александрия встречает друзей".
Когда многоцветье щедрого лета достигает в Беларуси своего горизонта, на берегах полноводного Днепра в Могилевской области по заведенной традиции со всей щедростью национальной души свои огни зажигает фестиваль "Александрия встречает друзей".
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