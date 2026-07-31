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Куда сходить с ребенком в Екатеринбурге в 2026 году: топ-60 мест для семейного отдыха

Куда сходить с ребенком в Екатеринбурге в 2026 году: топ-60 мест для семейного отдыха

Найти место для отдыха всей семьей в Екатеринбурге можно в любую погоду. Парки, аквапарки, игровые и развлекательные центры, музеи и театры позволяют провести выходные весело и активно, культурно и творчески.

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