Куда сходить с ребенком в Екатеринбурге в 2026 году: топ-60 мест для семейного отдыха

Найти место для отдыха всей семьей в Екатеринбурге можно в любую погоду. Парки, аквапарки, игровые и развлекательные центры, музеи и театры позволяют провести выходные весело и активно, культурно и творчески.
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