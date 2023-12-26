Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США

Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и торговли, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия-24».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии