Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США

Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и торговли, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия-24».