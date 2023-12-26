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Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США

Чекунков заявил о милитаризации Арктики из-за действий США

Претендуя в одностороннем порядке на расширение континентального шельфа в Арктике, США милитаризируют эту территорию, добавляют неопределенности в ключевом регионе мировой экономики и торговли, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в эфире телеканала «Россия-24».

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