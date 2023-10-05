Проект "Кровь5"
ГлавнаяБлогО проекте
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Проект "Кровь5"

13 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валерий Прокофьев
    Настоящий русский мужик! Честь и похвала от русских людей.Олимпийский чемпи...
  • Роман Мазуренко
    Мужик...Олимпийский чемпи...
  • Владимир Акулов
    Американский военный врач ,подполковник Тереза Лонг, доктор медицины, изучая статистику , обнаружила резкое у...Длительная потеря...

Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет

Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет

Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет Кровь5 – об их сотрудничестве в цифрах и реальных историях Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет Elena Galimzyanova Фото Евгении Жулановой Важной вехой в развитии Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) стало подписание в 2018 году соглашения с компанией «Инвитро».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх