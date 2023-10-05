Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет Кровь5 – об их сотрудничестве в цифрах и реальных историях Партнерству Национального РДКМ и «Инвитро» – 5 лет Elena Galimzyanova Фото Евгении Жулановой Важной вехой в развитии Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) стало подписание в 2018 году соглашения с компанией «Инвитро».