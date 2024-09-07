Голубцы в тесте, а не в капусте. Простое блюдо хоть каждый день подавайте, все равно попросят добавки

Голубцы — это классика, но что если попробовать приготовить их немного иначе? Представьте себе сочную начинку, обернутую не капустным листом, а нежным тестом, и приготовленную на пару: результат чем-то напомнит скорее манты, но будет отличаться и от них.
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