В июле 2026 года в дежурную часть МОМВД России «Моршанский» обратилась местная жительница и сообщила о том, что в отношении нее были совершены мошеннические действия.
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