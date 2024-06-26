В Севастополе нашли снаряд, не разорвавшийся во время ракетного налета

В Севастополе нашли снаряд, не разорвавшийся во время ракетной атаки. Как уже сообщал «Новый День», в воскресенье, 23 июня, около 12:15 Украина ударила по гражданской инфраструктуре Севастополя поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями.