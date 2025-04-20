«Мы стоим на пороге экологического прорыва» — в Анапе готовятся испытать инновационные решения для борьбы с загрязнением морского…Сообщение Анапа станет полигоном для испытания революционных технологий очистки моря от нефтепродуктов появились сначала на Ежедневные новости.
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