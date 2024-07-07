Лавров: об ответе РФ на участие США в наведении ракет ВСУ скоро станет известно

Ракеты ВСУ не полетели бы, в том числе на Севастополь, без прямого участия США в наведении, об ответе Москвы "в обозримом будущем" скоро станет известно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обстрелы Севастополя и других российских регонов со стороны Киева.