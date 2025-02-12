Google назвала дату презентации Android 16 и новых гаджетов Pixel, сообщает The Verve. Так, конференция I/O 2025 пройдет 20 и 21 мая, при этом мероприятие будет доступно для всех онлайн и будет включать прямые трансляции основных докладов и сессий.