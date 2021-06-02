Журнал «Профиль»

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Погода в доме: четыре совета помогут сохранить комфортные отношения

Погода в доме: четыре совета помогут сохранить комфортные отношения

Секрет счастья для двоих – вовремя реагировать на вопросы, вызывающие проблемы в отношениях. Опросы показывают, отмечает американский семейный консультант Кайл Бенсон, что счастливые пары быстро реагируют на неприятные изменения в отношениях.

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