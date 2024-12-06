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Закон, порядок, государство

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В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции с дошколятами провели мероприятия «Детям место в автокресле!»

В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции с дошколятами провели мероприятия «Детям место в автокресле!»

Сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Орское» посетили МДОАУ «Детский сад № 92 «Ромашка» г. Орска», который находится в  поселке Джанаталап, и провели информационно-пропагандистскую акцию «Детям место в автокресле!».

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