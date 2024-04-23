Опрос Noi.md: К какому этносу вы себя относите?

Редакция Noi.md предлагает читателям нашего новостного портала принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: К какому этносу вы себя относите? молдаванин румын русский украинец гагауз болгарин еврей другие На этот же вопрос могут ответить читатели Noi.