КХЛ. «Амур» сыграет с «Салаватом», «Сибирь» примет «Автомобилист», «Йокерит» против «Локомотива»

В очередной игровой день в КХЛ «Амур» примет «Салават Юлаев», «Сибирь» сыграет с «Автомобилистом», «Спартак» – с московским «Динамо», а «Йокерит» будет противостоять «Локомотиву».

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