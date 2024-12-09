Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Сделали  летающие  дроны  для  видеосъемок, а  теперь  они  убивают  людей... Скоро  и роботы  -гуманоиды будут  реза...Маск: робот Optim...
  • Борис Тросницкий
    Ну, мадам, алкоголь Вы зря так! В остальном возразить нечего, посмотрим...Восток - дело тонкое
  • Андрей Шишинов
    "заявил о необходимости исключить появление польских войск на Украине."  А кто этого петрушку спрашивать то будет.  Х...В Польше выступил...

Объективная реальность

Объективная реальность

У верблюда два горба, потому что жизнь БОРЬБА.У некоторой (надеюсь, незначительной) части российского общества до сих пор сохраняется глупая и наивная иллюзия, что можно замириться с Западом и «всё будет как раньше».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх