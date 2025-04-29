Когда у школьников начнутся летние каникулы в 2025 году?

Если отминусовать майские праздники, можно сказать, что самая короткая четвертая четверть уже подходит к концу Уже совсем скоро школьные дневники будут заполнены итоговыми оценками, а вместо уроков у ребят начнется летний отдых.
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